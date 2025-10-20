Der Klinik-Pavillon für die Mitarbeiter in Günzburg ist fast soweit

56 ist die Zahl des Tages in der Klinik Günzburg. Denn gerade mal 56 Tage hat es vom Spatenstich bis zum Hebauf des Mitarbeiter-Pavillons gedauert, der in unmittelbarer Nähe der Klinikkapelle entsteht. Initiator und Antreiber ist der Günzburger Unternehmer Ferdinand Munk, der einen Ort schaffen will, an dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mal eine kurze Pause einlegen und Kraft schöpfen können.

Vom Dach aus rief Erhard Uhl (Holzbau Uhl) den gut zwei Dutzend Anwesenden den Richtspruch zu. Selbstverständlich ging das auswendig. „Das habe ich im Laufe der Jahre schon mehrere hundert Mal gemacht. Da sitzt sowas“, meinte er. Der Hebauf wird gefeiert, wenn der Rohbau steht und der Dachstuhl fertiggestellt ist. Das gilt auch für den von den Ausmaßen her (acht auf fünf Meter) überschaubaren Mitarbeiter-Pavillon. Und so dankte Munk an der Baustelle vor allem den Handwerkern für ihren Einsatz. „Sie sind die wahren Hauptakteure dieses Tages.“ Er fuhr fort: „Dass wir heute schon so weit sind, ist ein sichtbarer Beweis dafür, was möglich ist, wenn viele an einem Strang ziehen.“

Hans Reichhart senior, der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende der Kreiskliniken, wünscht sich, dass der Pavillon für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses eine Stätte der Begegnung wird. Davon ist Klinikvorstand Robert Wieland überzeugt. „Das hier ist viel mehr als Holz, Glas und Beton. Es ist ein Ort, der Menschen zusammenbringt.“ Er freue sich darauf, wenn sich im Frühjahr die Türen dieses Pavillons erstmals öffnen und aus der Baustelle ein Platz mit Lebendigkeit und Wohlfühlatmosphäre geworden sei.

Ideengeber Munk regte an, dass sich Menschen, denen die Kliniken am Herzen liegen, einen „Baustein“ für den Pavillon erwerben. Damit beteiligen sie sich an der Finanzierung. „Das ist genau das richtige Signal an das Klinikpersonal“, findet er. Jede Spende wird ab einem gewissen Betrag mit einer Plakette am Gebäude farblich dokumentiert. (AZ)