Der Landkreis Günzburg heißt neue Staatsbürger willkommen

In einer Feierstunde im Landratsamt Günzburg ging es um alte und neue Wurzeln und Zukunftspläne der neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.

Seine Ziele hat Favour Alile klar vor Augen: „Ich möchte studieren“, macht der 17-Jährige deutlich. Seine Familie stammt aus Nigeria, er selbst ist in Spanien geboren und kam vor etwa neun Jahren nach Deutschland. Im Landkreis Günzburg, genauer gesagt in Krumbach, hat er mit seinen Eltern und Geschwistern ein neues Zuhause gefunden. Er ist angekommen: Der 17-Jährige ist Schülersprecher in seiner Schule, stellvertretender Landesschülersprecher, spielt Fußball und Volleyball in seinem heimischen Verein und war im vergangenen Jahr sogar als Nikolaus in seiner Schule unterwegs und verteilte an seine Mitschülerinnen und Mitschüler Geschenke. Kürzlich hat Fovour Alile seinen deutschen Pass erhalten. Ein besonderes Ereignis in seinem Leben, das er nun zusammen mit etwa 20 weiteren Neubürgerinnen und Neubürgern feiern konnte.

Sie alle haben in den vergangenen Monaten die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Menschen aus Nigeria, Slowakei, Syrien, Polen, Afghanistan, Pakistan, Türkei, Bosnien-Herzegowina und der Ukraine. Und sie alle haben eines gemeinsam: Der Landkreis Günzburg ist ihre deutsche Heimat geworden. Einmal im Jahr lädt das Landratsamt Günzburg seine Neubürgerinnen und Neubürger zu einer kleinen Feierstunde ein. „Heute feiern wir nicht nur die Erweiterung unserer Bevölkerung, sondern auch die Stärkung unserer Vielfalt“, sagte die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab bei der Feierstunde im Günzburger Landratsamt. „Jede und jeder von Ihnen bringt eine einzigartige Geschichte, Kultur und Perspektive mit. Diese Vielfalt ist eine Bereicherung für uns alle und trägt zur Stärkung unserer Gemeinschaft bei.“

Im Landkreis Günzburg neue Wurzeln schlagen

Einige der neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben ihre alte Heimat verlassen und im Landkreis Günzburg neue Wurzeln geschlagen. „Der deutsche Pass bedeutet nicht, die alten Wurzeln, die Sie mit Ihrem Heimatland verbinden, auszureißen. Es heißt vielmehr Sie schlagen neue Wurzeln, die sich mit denen aus Ihrer Heimat zusammenfügen“, sagte die stellvertretende Landrätin.

Andere leben seit vielen Jahren hier, einige seit ihrer Kindheit. So waren bei der Feierstunde auch viele junge Menschen dabei: Kinder und Jugendliche, junge Männer und Frauen, die ihre Zukunft in Deutschland und im Landkreis Günzburg sehen. Wie Favour Alile. „Deutschland ist ein schönes Land. Ich möchte die Schule beenden, die Fachoberschule besuchen und danach studieren gehen“, ist sein klares Ziel. Schon bevor er seinen deutschen Pass in Händen hielt, hat er sich aktiv in der Gesellschaft eingebracht. Sportlich und in seiner Funktion als Schülersprecher. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit.

Der Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft war nicht einfach

Die stellvertretende Landrätin dankte allen für ihre Entschlossenheit und ihren Willen, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren: „Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich für unser Land entschieden haben und Ihre Talente, Fähigkeiten und Ideen mit uns teilen möchten. Ihr Engagement ist von unschätzbarem Wert und wird nicht nur unser Land, sondern auch unseren schönen Landkreis Günzburg bereichern und voranbringen.“

Sonja Radinger von der Staatsangehörigkeitsbehörde am Landratsamt Günzburg erläuterte, dass der Weg, der hinter den Neubürgerinnen und Neubürgern liegt, nicht immer einfach gewesen sei: Urkunden besorgen, Pässe beschaffen, ein ausreichendes Einkommen und letztlich auch Sprachkenntnisse nachweisen, all diese Hürden mussten zuerst genommen werden. Umso größer war am Festabend die Freude.

Mit der Bayernhymne und dem Deutschlandlied endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Im Anschluss wurden in vielen unterhaltsamen Gesprächen interessante Geschichten über die unterschiedlichen eigenen Erfahrungen und Erlebnisse der neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ausgetauscht. (AZ)