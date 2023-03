Der Mountainbike-Trail im Deffinger Stadtwald soll bald eröffnen

Die ersten Arbeiten für das vor allem in Deffingen und Leinheim umstrittene Projekt haben begonnen. Der Streckenverlauf hat sich deutlich verändert.

Im Deffinger Stadtwald entsteht ein Mountainbike-Trail. Seit weit mehr als zwei Jahren wird das Thema intensiv in der Stadt diskutiert, der Baustart verschoben, die Streckenführung verändert. Nun ist es aber so weit, die Planungen sind abgeschlossen und die ersten Arbeiten haben begonnen. In Kürze soll die Strecke für die Freizeitsportler eröffnet werden.

Im Oktober 2020 stimmte der Stadtrat für einen solchen Trail, 20 Befürwortern standen im Gremium zehn Kritiker gegenüber. Und auch in der Bevölkerung – vor allem in Deffingen und Leinheim – war und ist dieses Projekt nicht unumstritten. Mehrere Unterschriftenlisten wurden an die Stadt Günzburg und die Stadträte übergeben – etwa 350 Menschen sprachen sich aus mehreren Gründen gegen den Bau des Mountainbike-Trails aus. Es handle sich um das letzte auf Deffinger und Leinheimer Flur vorhandene Waldstück unberührter Natur, auf dem sich Wild ungestört aufhalten könne. Sorgen gab es auch wegen der Verkehrsbelastung. Kritiker befürchten, dass Feldwege zugeparkt und Landwirte in ihrer Arbeit behindert werden. Angrenzende Waldbesitzer haben Bedenken bezüglich der Haftungsrisiken und sehen Konflikte mit Mountainbike-Fahrern, die außerhalb des Trails unterwegs sind.

Mountainbike-Trail in Günzburg wird um mehr als die Hälfte verkürzt

Nach der Stadtratssitzung fanden Gespräche zwischen dem Antragsteller, dem Deutschen Alpenverein, sowie allen beteiligten Behörden statt. Nach mehreren Treffen haben man eine finale Linie gefunden, die allen Belangen genüge leistet, sagte Joachim Götzl von der DAV-Sektion Günzburg im Oktober 2021 über den mehr als vier Kilometer langen Rundkurs. Der Verlauf des Trails wurde noch einmal grundlegend überarbeitet. Gemeinsam mit dem DAV entwickelte und optimierte die Stadtverwaltung unter der Leitung des städtischen Försters Kevin Rees die Streckenführung. Der Streckenverlauf wurde von den ursprünglich geplanten 4,5 Kilometern auf insgesamt etwas mehr als 1,5 Kilometer verkürzt. Der Bereich für Radsportler beschränkt sich damit auf das Waldgebiet entlang der A8, das durch seine Topografie als besonders interessant für eine Mountainbikestrecke gilt. In der sogenannten "Schatzhalde" mussten im vergangenen Jahr zahlreiche Bäume wegen Borkenkäferbefalls entnommen werden. Die ohnehin notwendige Durchforstung begünstigte dabei den neu festgelegten Streckenverlauf.

Außerdem ist die Strecke nicht weiter ein Rundkurs, sondern in drei verschiedene Trails mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad unterteilt. Der 691 Meter lange Flow Trail ist eine einfach zu befahrende ein Meter breite Spur mit einem Durchschnittsgefälle von fünf Prozent. Der Jump Trail mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, ist 539 Meter lang und hat ein durchschnittliches Gefälle von sieben Prozent. Die Spur ist bis zu zwei Meter breit. Der schwierige und nur für geübte Fahrer geeignete Enduro Trail ist 318 Meter lang, maximal 80 Zentimeter breit und weist ein Gefälle von acht Prozent auf. Zurück zum Ausgangspunkt gelangen die Mountainbiker in kurzer Zeit über einen bestehenden Feldweg.

Noch fehlt die Beschilderung für die Strecke im Deffinger Stadtwald

Bei der Ausgestaltung der Durchforstungsmaßnahme wurden in den betroffenen Fichtenbeständen gezielt Mischbaumarten erhalten und gefördert, so Rees. Gleichzeitige Neuanpflanzungen in durch Borkenkäfer gezeichneten Bereichen sollen den Wald in eine klimaresistentere Zukunft führen. Zur naturschutzfachlichen Verbesserung werden neben den Wegen Retentionsmulden geschaffen. Nach der Durchforstung wurde kürzlich mit ersten Baumaßnahmen begonnen. Die Fertigstellung ist für Anfang April dieses Jahres geplant und damit fast ein Jahr später als zuletzt offiziell kommuniziert. Bis zur Freigabe der Strecke, die der DAV auf eigene Kosten errichtet, erfolgt noch die Beschilderung der Rundstrecke mit ihren verschiedenen Trails. Die Strecke ist zum Schutz der Weganlagen und zur eigenen Sicherheit vor der endgültigen Fertigstellung und Eröffnung nicht zu betreten oder zu befahren. (mit AZ)