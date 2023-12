Der Nachwuchs glänzt beim Adventskonzert der Städtischen Musikschule Günzburg

Plus Die jungen Musikerinnen und Musikern zeigen im Forum am Hofgarten nicht nur, wie toll Harfe und Hackbrett klingen. Anspruchsvolle Stücke stehen auf dem Programm.

Es kann schon als eine äußerst gelungene Konstellation bezeichnet werden, dass der Leiter der Günzburger Musikschule gleichzeitig der Chef der beliebtesten Big Band im weiten Umkreis ist. So gestaltete sich der Vorspielnachmittag des musikalischen Nachwuchses einmal mehr nicht zu einem auf den engsten Familienkreis beschränkten Ereignis für applaudierende Eltern und Großeltern, sondern zu einem abwechslungsreichen Konzert auf beachtenswertem Niveau. Natürlich wurde dabei auch den jüngsten Musizierenden die Gelegenheit geboten, vor einem ganz großen Auditorium in einem ausverkauften Haus ihre Künste beim Adventskonzert unter Beweis zu stellen.

Weihnachten war auch das Thema der sehr launigen Ansprache des Oberbürgermeisters, der die wertvolle Arbeit, die das Team der Städtischen Musikschule leistet, würdigte.