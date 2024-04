Der neue Gerätewagen wird nicht die letzte Investition bleiben

Die Werkfeuerwehr des BKH Günzburg soll demnächst auch ein neues Löschfahrzeug bekommen. 2023 absolvierten die Aktiven 58 Einsätze

Die Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg freut sich über einen neuen Gerätewagen Logistik. Das Einsatzfahrzeug wurde bei der Dienstversammlung durch die beiden Klinikseelsorger Ulrike Berlin (evangelisch) und Thomas Simon Wagner (katholisch) gesegnet. Außerdem ehrte die Wehr mit Manfred Nagel, Arthur Wiedemann (beide 30 Jahre) sowie Kommandant Tobias Hupfauer (20 Jahre) drei langjährige aktive Mitglieder.

Es gab Zeiten, da wurde an der Notwendigkeit der BKH-Werkfeuerwehr gezweifelt. „Das ist kein Thema mehr, ganz im Gegenteil. Vielmehr stellt sich die Frage: Wie können wir weiter investieren“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei der Dienstversammlung, die im Speisesaal des BKH stattfand. Investiert wurde in jüngster Zeit bereits einiges, zum Beispiel in das neue Fahrzeug GW-L1. Die Abkürzung steht für Gerätewagen Logistik Variante 1. Er hat 172.000 Euro gekostet und ersetzt einen ausrangierten Gerätewagen, der vergangenes Jahr für die Ukraine-Hilfe gespendet wurde und nun in Tscherniwzi im ukrainischen Teil der Bukowina (Partnerregion des Bezirks Schwaben) seinen Dienst tut.

Neue Rollcontainer für die Werkfeuerwehr des BKH Günzburg

Neu sind auch mehrere Rollcontainer, mit der die Wehr erforderliches Material schnell an den Einsatzort bringen kann. Für die sechs Rollcontainer Großlüfter, Großlüfter Zubehör, Wasserschaden, Evakuierung, Atemschutz und „Gitterbox hoch“ wurden nach Angaben des Kommandanten 22.000 Euro investiert. Die gesamte Ausstattung kostete weitere 60.000 Euro.

In seinem Jahresrückblick berichtete der Kommandant von einer Reihe von Terminen, bei der Vertreter der Werkfeuerwehr sich diverse Einsatzfahrzeuge haben zeigen lassen. Nicht ohne Grund: „Wir möchten demnächst ein neues Löschfahrzeug ausschreiben“, verriet Hupfauer. Der Vorstand der Bezirkskliniken Schwaben habe das Budget dafür bereits genehmigt, es müssten nur noch Details geklärt werden, informierte Regionalleiter Benjamin Englert.

Insgesamt 58 Mal rückte die Werksfeuerwehr aus

Aktuell zählt die Werkfeuerwehr 33 Aktive, davon fünf Frauen, ausschließlich Beschäftigte am Klinikstandort. Diese wurden vergangenes Jahr 58 Mal alarmiert: 23 Mal löste die Brandmeldeanlage aus, es gab drei Brände, 22 Mal mussten die Floriansjünger technische Hilfe leisten, zum Beispiel bei Ölspuren, Wasserschäden, nach Unwettern oder bei einem Verkehrsunfall. Zehnmal wurde die Werkfeuerwehr gerufen, um den Hubschrauber-Landeplatz zu sichern.

Wie der Kommandant weiter berichtete, absolvierten die Aktiven 34 Übungen, zahlreiche Lehrgänge und nahmen an einer Reihe von gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. Feuerwehrreferent und Unternehmer Ferdinand Munk überreichte dem Kommandanten 40 Eintrittskarten für die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg. Wer aus dem Kreis der Helfer Interesse hat, könne gemeinsam mit der Familie dort einen Besuch abstatten. (AZ)