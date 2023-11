Der Nikolausmarkt in Günzburg steht vor der Tür

Der Nikolausmarkt am 5. Dezember ist ein beliebter Termin für Familien. Der Marktplatz ist für diese Zeit gesperrt. Für Anlieger gibt es eine Umfahrung.

Der 5. Dezember hat seinen festen Platz im Günzburger Veranstaltungskalender. Auf dem beliebten Nikolausmarkt trifft man nicht nur Freunde und Familie, sondern genießt Leckerbissen und ersteht bei den zahlreichen Vereinen, Schulklassen oder Hobbykünstlern weihnachtliche Artikel.

Er findet am kommenden Dienstag von 15 bis 22 Uhr statt. Der Heilige Nikolaus hat seinen Besuch fest zugesagt, ebenso das Kasperltheater und DJ Funzo mit Christmasrock ab 18.30 Uhr.

Das ändert sich für den Verkehr und die Müllabfuhr in Günzburg

Der Günzburger Marktplatz ist aufgrund des Nikolausmarktes (einschließlich der Auf- und Abbauzeiten) von Dienstag, 5. Dezember, 10 Uhr bis Mittwoch, 6. Dezember, 10 Uhr gesperrt. Das teilt die Stadt mit. Die Zufahrt zum Schloßplatz ist möglich. Im nördlichen Marktplatzbereich ist der Anliegerverkehr über den Kuhberg möglich. Die Restmüllabfuhr am 6. Dezember erfolgt an diesem Tag erst ab 10.30 Uhr. Abzuholende Mülltonnen können erst am Mittwoch in der Früh herausgestellt werden. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. (AZ)

