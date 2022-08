Der Schwabentag findet 2024 in Günzburg statt

Die Stadt Günzburg will das Fahrradfahren und den regionalen Tourismus beim Schwabentag 2024 in den Mittelpunkt stellen.

Den Bezirk Schwaben, also die sogenannte dritte kommunale Ebene nach Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten kennen viele Menschen nicht. Und das, obwohl hier sehr viele Gelder – überwiegend im Sozialbereich – fließen. Der Gesamthaushalt des Bezirks umfasst für dieses Jahr 920 Millionen Euro. Mit einem sogenannten Schwabentag versucht der Bezirk seit 2008, sich bekannter zu machen. Kommunen in verschiedenen Landkreisen haben seither für die Ausrichtung den Zuschlag erhalten. 2024 ist der Schwabentag nun nach Günzburg vergeben worden, wie die Stadt mitteilt.

Jauernig: Angebote für die ganze Familie in Günzburg

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die tolle Chance, die Stadt Günzburg präsentieren zu können: „Wir planen ein Veranstaltungswochenende für die ganze Familie. Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen und gute Gastgeber sein.“ Das eingereichte Rahmenkonzept hat offenbar überzeugt. Im Zentrum sollen das Fahrradfahren (Günzburg strebt an, 2025 Fahrradstadt zu werden) und der regionale Tourismus stehen. Mitmachstationen für Kinder, eine Kulturbühne mit dem Schwerpunkt auf Nachwuchsmusiker aus Schwaben und eine Genussmeile sind unter anderem vorgesehen. Als nächster Schritt wird der Veranstaltungstermin gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben festgelegt. Die Jahreszeit steht schon jetzt: Es ist der Sommer.

Das Sisi-Schloss, seit 1999 im Besitz der Stadt Aichach, ist ein Schauplatz des diesjährigen Schwabentags. Foto: Evelin Grauer

Die Ausrichtung wird vom Bezirk mit 30.000 Euro gefördert. Schließlich würde es auch Geld kosten, wenn der Bezirk selbst als Organisator auftritt. Ziel des Schwabentags ist es, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, die schwäbische Identität zu fördern und gleichzeitig die regionale Vielfalt zu stärken. Aktionsorte sollen Marktplatz, Turniergarten, Museumsplatz und Museumshof, Schlossplatz, Hofgasse und Hofgarten in Günzburg sein. Übrigens: Am Samstag, 24. September, stehen Aichach und die Wittelsbacher im Mittelpunkt des diesjährigen Schwabentags. (AZ, ioa)