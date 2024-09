Der Todessamariter von Günzburg hinterließ Skelette in einem Keller

Fast 220 Jahre ist es her, als bei Günzburg österreichische und französische Soldaten miteinander kämpften und Napoleon Bonaparte seinen großen Auftritt in der Stadt hatte, bei dem er in der Kriegs-Aufregung sogar vergaß, die Zeche zu zahlen. Napoleon-Experten Thomas Schuler beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Geschichte dieser Zeit - und bringt eine gruselige Episode ans Tageslicht.

Thomas Schuler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis