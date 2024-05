Günzburg

vor 32 Min.

Der TSV Wasserburg feiert 100 Jahre Vereinsgeschichte

Plus Beim Festabend am Samstag auf dem Günzburger Frühlingsfest stehen Sportgeist und das Zusammenbringen von Menschen im Mittelpunkt. Es hagelt Ehrungen.

Von Peter Wieser

Fünf Tage Günzburger Frühlingsfest, 100 Jahre TSV Wasserburg: Erst fand ein Festzug vom Wasserburger Sportplatz über die Bubesheimer Straße und die Ortsstraße zum Festzelt statt, dann gelang der Ausklang mit dem Festabend. Allen voran schritten Vereinsvorsitzender Philipp Rauner und Mitglieder des Günzburger Stadtrates, dann die örtlichen Vereine und die aus der Nachbarschaft mit ihren Fahnenabordnungen, begleitet vom Musikverein Wasserburg, der die Gäste anschließend am Eingangsbereich des Günzburger Frühlingsfestes in Richtung Festzelt spielte.

"Im Januar 1924 fassten junge turnbegeisterte Männer den Entschluss, einen Turnverein in Wasserburg ins Leben zu rufen", so heißt es in der Festschrift des Vereins. Der Wunsch sei vor allem aus den Kreisen jener Männer gekommen, die schon längere Zeit an Turnstunden der Schuhfabrik Berneis-Wessels, die sich damals auf dem Gelände der Firma Elf-Atochem befand, teilgenommen hatten. Mit der Gründung am 20. Januar 1924 in der Gaststätte "Schwarzes Kreuz" war der TSV Wasserburg geboren.

