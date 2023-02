Günzburg

Der Weg für das Ankerzentrum in Günzburg ist frei

Plus Der Bauausschuss stimmt einer Nutzungsänderung der ehemaligen Kaserne für mehrere Jahre zu. Das Gebäude war schon einmal eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Von Michael Lindner

Es galt als unwahrscheinlich, dass ein von der Regierung von Schwaben geplantes Ankerzentrum in Günzburg am Veto des Günzburger Bauausschusses scheitert. Am Dienstag wurde über die baurechtliche Zulässigkeit entschieden, diese wurde vom Gremium wie erwartet einstimmig erteilt. Damit werden in der ehemaligen Kaserne im Prinz-Eugen-Park künftig bis zu 200 Asylbewerber vorübergehend leben.

