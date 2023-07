Günzburg

Der zweite Kinder- und Familientag in Günzburg ist Urlaub daheim

Beim 2. Kinder- und Familientag in Günzburg am Samstag gab es bis zum Abend ein tolles Programm.

Plus Zum zweiten Mal veranstalteten Cityinitiative und Stadt Günzburg mit Handel und Gastronomie einen Samstag für die ganze Familie.

Von Claudia Jahn

Ein Platz im Schatten war heiß begehrt beim zweiten Kinder- und Familientag am Samstag in Günzburg. Trotz tropischer Temperaturen zog es zahlreiche Familien in die Innenstadt, um das bunte Programm zu erleben, das dort rund um den Marktplatz geboten war. Am bislang heißesten Tag des Jahres, an dem es in den Freibädern kaum ein freies Plätzchen zu finden gab, war das Angebot der Cityinintiative und der Stadt Günzburg eine willkommene Alternative für eine gelungene Abwechslung.

Die Meinung von Sabine und Thomas Wohnhas, die extra mit ihren Kindern aus Burgau nach Günzburg zum Familientag gekommen waren, kann stellvertretend gesehen werden für viele der Besucher, die so einen Erlebnistag gerne unterstützen. Das umfangreiche Angebot an Unterhaltung nutzen zu können und dazwischen ein Eis essen und hinterher eine Pizza, das ist wie ein geschenkter Urlaubstag vor Ort.

