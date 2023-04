Detektiv übergibt in Günzburg drei Ladendiebe der Polizei

Gleich dreimal ertappte ein Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in Günzburg Personen auf frischer Tat. Nun wird gegen sie ermittelt.

Drei Ladendiebstähle ermittelte am Mittwoch ein beauftragter Detektiv in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Günzburg. Den Tatverdächtigen im Alter von 16, 44 und 50 Jahren werden drei Diebstahlsdelikte zur Last gelegt. Die Polizei führt gegen die drei Tatverdächtigen nun jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (AZ)