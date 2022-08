DGB in Günzburg: Nahrungsknappheit ist ein Verteilungsproblem

Bei der Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Günzburg ging es neben der Verteilung von Nahrungsmitteln auch um soziale Themen wie Rente und Pflege.

DGB-Vorsitzende Helga Springer-Gloning ging in ihrer Begrüßungsrede beim 25. Biergartentreff des DGB-Kreises mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den Johannisempfang der Günzburger IHK im Kaisersaal in Wettenhausen ein. Mit Interesse habe sie gelesen, dass sich die dort versammelten Unternehmerinnen und Unternehmer vom renommierten Zukunftsforscher Andreas Reiter sagen lassen mussten, dass sie ethisches Wirtschaften und mehr soziale Verantwortung praktizieren müssen. "Wir sagen ihnen das schon seit vielen Jahren", merkte sie an.

„Global denken – lokal handeln“ war das Thema des Hauptreferenten der Veranstaltung, Peter Schmidt, der beim Bundesvorstand der Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten) die Abteilung Internationales leitet. Schmidt ist außerdem als Gewerkschaftsvertreter Mitglied im europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) in Brüssel und arbeitet an internationalen Projekten der Uno mit.

Es wird doppelt so viel Nahrung erzeugt als benötigt wird

Sein Referat enthielt überraschende Aussagen. So wies er darauf hin, dass, entgegen der landläufigen Meinung, weltweit keine Nahrungsmittelknappheit herrsche. Es werde weltweit doppelt so viel Nahrung erzeugt, wie jeder Mensch für eine vernünftige Ernährung täglich brauche. Das Problem sei nicht die Menge, sondern die Verteilung. Und diese Verteilung würden die marktbeherrschenden multinationalen Großkonzerne ausschließlich auf ihr kapitalistisches Profitinteresse ausrichten. So werden, laut Schmidt, zum Beispiel mit Nahrungsmitteln vollgeladene Riesenschiffe ohne konkretes Ziel auf die Reise geschickt, um sie dann, wenn sie auf dem Meer sind, kurzfristig in die Häfen zu dirigieren, in denen die aktuellen Gewinnerwartungen und die Aussicht auf Spekulationsgewinne am größten seien.

Und dieses Verfahren werde in fast allen Bereichen und nicht nur bei Nahrungsmitteln praktiziert. Für Schmidt ist deshalb die Art, wie Wirtschaft global organisiert ist, das Hauptproblem. Der Erkenntnis „Global denken – lokal handeln“, müssten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter bei uns vor Ort dadurch Rechnung tragen, dass sie ihre, gemessen an internationalen Rahmenbedingungen, oft besseren Handlungsmöglichkeiten stärker nutzen, um Druck von unten für mehr Gerechtigkeit aufzubauen und um mehr internationale Solidarität zu praktizieren.

Wieder mehr Pflegekräfte, wenn sich Arbeitsbedingungen verbessern

Win Windisch, der beim Verdi-Bezirk Augsburg für die Kliniken im Landkreis Günzburg zuständig ist, verwies in seinem Beitrag auf eine wissenschaftliche Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Diese zeige, dass mindestens 300.000 Pflegekräfte bereit seien, wieder in den Pflegeberuf zurückzukehren oder ihre Arbeitszeit wieder aufzustocken, wenn sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege spürbar verbessern würden. Ludwin Debong, alternierender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Schwaben, berichtete, dass die gesetzliche Durchschnittsrente im Regierungsbezirk Schwaben 2021 bei Männern 1164 Euro und bei Frauen gerade mal 641 Euro monatlich betragen habe. Das seien Beträge, die sich bei den Männern um und bei Frauen weit unter der Armutsgefährdungsgrenze bewegen. Dass es auch anders gehe, beweise ein Blick nach Österreich. Während hierzulande das Rentenniveau rund 48 Prozent betrage, bewege es sich dort nach wie vor um die 80 Prozent.

Thomas Wolf vom „Fair-Weltladen“ Günzburg warb um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Verdienen kann man bei uns nichts, aber dafür das Motto „Global denken – lokal handeln“ konkret in die Tat umsetzen."

Der zweite Teil des Abends gehörte dann dem „Urgestein der bayerischen Kleinkunstszene“ und DGB-Biergartenstammgast, Sepp Raith. Der Liedermacher durfte seinen viel beklatschten Auftritt erst nach mehreren Zugaben beenden. (AZ)