Diamantene Hochzeit: Den Boogie tanzen sie noch immer

Gemeinsam durchs Leben gehen, möglichst viele Interessen teilen, aber auch schwierige Zeiten zusammen durchstehen – das ist das Erfolgsgeheimnis des lebensfrohen Jubelpaares Helga und Horst Rößner, die seit nunmehr 60 Jahren glücklich verheiratet sind und an diesem Mittwoch ihre diamantene Hochzeit feiern.