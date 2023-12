Günzburg

11:00 Uhr

Diamantene Hochzeit: Eine Liebe in Freiheit und ohne Grenzen

Plus Nach 60 Jahren feiern Fränzi und Harald Hanzsch ihre Diamantene Hochzeit. Sie blicken zurück und wissen, was es bedeutet, in einem freien Land leben zu dürfen.

Von Claudia Jahn

„Das Leben ist schön“, mit diesem Satz bringen Fränzi und Harald Hanzsch ihr gemeinsames Leben auf den Punkt. Mit einer positiven Lebenseinstellung freuen sich die beiden Jubilare über all die glücklichen Fügungen, die sie in ihrem Leben erfahren durften und dass sie nun ihren Ruhestand im trauten Heim in Freiheit und Glück erleben.

Vor allem die Freiheit ist für die beiden 80-Jährigen von großer Bedeutung, haben sie doch als ehemalige DDR-Bürger die Einschränkungen des Lebens hinter der innerdeutschen Mauer in seiner ganzen Bandbreite erfahren. Die beiden lernten sich 1962 bei der Arbeit in einer Maschinenfabrik kennen und lieben. Es ist in der heutigen Zeit kaum vorstellbar, in welch bescheidenen Verhältnissen das Paar vor 60 Jahren den Start in das Eheleben begann. Zwei Zimmer auf dem elterlichen Bauernhof des Bräutigams dienten den Jungvermählten auch dann noch als Zuhause, als 1964 ihr Sohn Mario geboren wurde.

