Günzburg

06:00 Uhr

Diamantene Hochzeit: Gefunkt hat es auf dem Günzburger Marktplatz

Plus Gisela und Richard Huber haben sich schnell verliebtt und geheiratet. Jetzt feiern sie ihre Diamantene Hochzeit und sind nach 60 Jahren nach wie vor verliebt.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Dem Jubelpaar, das stets einen flotten Spruch auf den Lippen hat und den Alltag und das Leben von der unkomplizierten Seite betrachtet, ist die gegenseitige Wertschätzung nach über 60 Jahren Gemeinsamkeit deutlich anzumerken. Und das nicht nur dann, wenn der 85-jährige Jubilar sagt: „Ich liebe meine Frau auch heute noch aus ganzem Herzen“, denn auch für die vier Jahre jüngere Gisela ist Richard zum Mann ihres Lebens geworden und auch geblieben.

Kennengelernt haben sich die beiden im Juli 1962, als Richard Huber seine spätere Frau Gisela vor dem Gasthaus Hecht am Marktplatz stehen sah. Gisela, die im württembergischen Biberach an der Riss geboren und aufgewachsen war und dort als kaufmännische Angestellte gearbeitet hatte, wollte sich ein neues Lebensumfeld schaffen. Es war eigentlich ein Zufall, dass sie nach Günzburg kam, denn im Hecht wurde eine Bedienung gesucht und mit dem Stellenangebot war auch eine Unterkunft im Obergeschoss des Gebäudes verbunden. Eine ideale Übergangslösung für die junge Frau. Die hübsche neue Bedienung fiel dem Günzburger Richard Huber sofort ins Auge und auch sie fand umgehend Gefallen an dem gut aussehenden jungen Mann. Noch vor Weihnachten wurde Verlobung gefeiert und die Hochzeit für den folgenden Sommer geplant. Gerne erinnern sich die beiden an das große Fest im Kreise der ganzen Familie im „Drei König“ am Marktplatz.

