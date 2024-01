Die 12 Tenöre sorgen für einen mitreißenden Abend im Forum am Hofgarten

Plus Die Sänger präsentieren ihrem Publikum in Günzburg eine Show quer durch fast alle Genres. Eine Musikalische Weltreise, die begeistert.

Auf einen sehr großen und treuen Fankreis zählen können die 12 Tenöre, die am Sonntagabend im Forum am Hofgarten wieder ein umjubeltes Konzert vor ausverkauften Rängen gaben. Die Sänger boten einmal mehr ein vielseitiges Programm, das alle Genres von Klassik über Pop und Musical bis zum Schlager abdeckte. Lediglich die Volksmusik blieb außen vor, wie der fränkische Kopf des Ensembles, Alexander Herzog, mit einem gehörigen Schmunzeln bei der Ankündigung der musikalischen Weltreise dem Publikum verriet.

Schon der Auftakt des Konzertes war eine perfekte Inszenierung, als beim ersten Lied des Abends „We Are The World“ ein Sänger nach dem anderen als Solist auf die Bühne trat, während die anderen Tenöre nach und nach den Background gaben. Eine spritzige Bühnenschau mit fetzigen Tanzeinlagen gepaart mit einer nicht minder gelungenen Lichtschau folgte bei „Funiculì, Funiculà“, dem populären neapolitanischen Gassenhauer. Etwas einfühlsamer aber genauso einprägsam präsentiert wurde „Amazing Grace“, bei dem wieder das Wechselspiel der Solisten mit dem stimmgewaltigen Chor der restlichen elf Sänger bestens zur Geltung kam. Da störte es auch kaum, dass der Dudelsackpart vom Band eingespielt wurde.