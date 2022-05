Günzburg

vor 32 Min.

Die Arbeiten an der A8-Anschlussstelle Günzburg liegen im Zeitplan

Die Sanierungsarbeiten an der Autobahn, Anschlussstelle Günzburg, liegen im Zeitplan. Seit Sonntag, 8. Mai, ist die Auf- und Abffahrt in Fahrtrichtung München gesperrt.

In rasanter Geschwindigkeit war an der A8 bis Sonntag um Mitternacht die Fahrbahn abgefräst, am Montag kam der neue Belag. So geht es an der Anschlussstelle Günzburg voran.

Von Bernhard Weizenegger

Es dampft und raucht am Montagvormittag an der A8 in Günzburg, als die Asphaltfertiger auf der Zufahrt zur Autobahn den neuen Fahrbahnbelag aufbringen. Seit Sonntagnachmittag wird rund um die Uhr gearbeitet, um die Asphaltdecke der Ab- und Zufahrt an der Anschlussstelle zu erneuern. In zwei Bauabschnitten werden in beiden Fahrtrichtungen etwa 15.000 Quadratmeter Straße erneuert. Bis voraussichtlich Donnerstag ist daher die Anschlussstelle in Fahrtrichtung München für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Anschlussstelle Günzburg ist voraussichtlich bis Donnerstag in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Foto: Bernhard Weizenegger "Die Fahrbahn war in einem schlechten Zustand", sagt Robert Schmid, Geschäftsführer der Autobahn-Betreibergesellschaft Pansuevia. Der Schwerverkehr belastet die Fahrbahndecke im Kurvenbereich der Zufahrtsrampen besonders stark. Irgendwann helfen auch Ausbesserungsarbeiten nicht mehr, dann ist der Asphalt verschlissen. Davon betroffen ist auch der Streckenabschnitt der B16 im Bereich der Ampelanlagen. Daher koordinierten Pansuevia und Staatliches Bauamt eine gemeinsame Baumaßnahme. 88 Sattelzüge mit Asphalt werden in Günzburg verbaut Seit Sonntag um 13 Uhr läuft nun der erste Bauabschnitt, weshalb die Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung München bis voraussichtlich Donnerstag komplett gesperrt ist. Innerhalb von zehn Stunden frästen die Arbeitstrupps etwa 6200 Kubikmeter Asphalt der Ab- und Zufahrt in bereitstehende Lastwagen. Nach Mitternacht wurden die Fahrbahnbereiche gereinigt. Ab 5 Uhr begann der Einbau von etwa 1480 Tonnen Asphaltbinder. Dafür waren 60 Lastwagen-Ladungen nötig. Die Asphaltbinderschicht liegt zwischen der Trag- und der Deckschicht. Die Schicht hat die Aufgabe, Schwerkräfte abzufangen und so Verformungen der Deckschicht zu verhindern. Ab Montag, 18 Uhr, werden in den Nachtstunden weitere 28 Sattelzüge etwa 700 Tonnen Asphalt für die Deckschicht anliefern. Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart ab 15. Mai gesperrt Am Dienstag ist geplant, circa 2500 Meter Fahrbahnmarkierungen aufzubringen. Es folgen Arbeiten an den Banketten, Induktionsschleifen werden eingebaut und die Beschilderung angebracht. Nach Restarbeiten kann der Verkehr wieder freigegeben werden. Zwischen zehn und zwölf Mitarbeiter sind rund um die Uhr auf der Baustelle, damit die Arbeiten im Zeitfenster so schnell wie möglich erledigt werden können. Die Anschlussstelle in Fahrrichtung Stuttgart und damit auch die beiden westlichen Fahrbahnen der B16 Richtung Krumbach werden von Sonntag, 15. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, gesperrt. Dort sind die Arbeiten um etwa ein Drittel umfangreicher.

