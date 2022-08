Die Arbeitslosenquote im Kreis Günzburg steigt leicht an

Die Arbeitslosenquote liegt im August bei 1,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt aber verbessert.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Günzburg ist im August leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 1,9 Prozent; im Juli lag sie bei 1,8 Prozent und vor einem Jahr bei 2,1 Prozent. Derzeit sind 1446 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 88 mehr als vor einem Monat und 158 weniger als vor einem Jahr.

"Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung ist in den Sommermonaten üblich. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem führten endende Schul- und Berufsausbildungen zu einem saisonalen Anstieg. Bei den Jugendlichen bis 25 Jahren ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 45,3 Prozent. Momentan sind 199 junge Menschen ohne Arbeit, 62 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 2,3 Prozent. Ein großer Teil dieser Jugendlichen wird sicherlich nur für kurze Zeit arbeitslos sein. Viele haben bereits eine neue Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium", berichtet Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Von den 1446 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 850 (plus 65 im Vergleich zum Vormonat und minus 276 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 596 (plus 23 im Vergleich zum Vormonat und plus 118 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Günzburg gemeldet.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Jobcenter Günzburg gemeldet

Den stärksten Zuwachs (plus 59 Personen oder 14,4 Prozent) im Vorjahresvergleich verzeichnet die Agentur für Arbeit Donauwörth bei den arbeitslosen Ausländern, der größtenteils auf dem Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine beruht. Seit dem 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Grundsicherungsleistungen und sind somit bei den Jobcentern in der Betreuung. Mittlerweile sind rund 350 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Jobcenter Günzburg gemeldet. "Besonders erfreulich ist, dass von den geflüchteten Personen bereits ein kleiner Teil eine Beschäftigung aufnehmen konnte", führt Richard Paul aus.

552 Personen haben sich im Kreis Günzburg im August arbeitslos gemeldet

Im August haben sich 552 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 217 aus einer Beschäftigung und 142 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 467 die Arbeitslosigkeit beenden, 138 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 75 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist im wieder gestiegen. Bis zum 25. August 2022 gingen im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth 30 neue Anzeigen für 447 Beschäftigte ein. Im Juli wurden 6 Anzeigen für 20 Beschäftigte eingereicht. Eine genaue Aussage für die einzelnen Landkreise ist nicht möglich, da aus Datenschutzgründen Zahlenwerte unter drei statistisch nicht ausgewiesen werden.

Dynamik am Arbeitsmarkt im Kreis Günzburg

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Im August wurden 340 neue Arbeitsstellen gemeldet, 15 weniger als im Juli und 17 mehr als vor einem Jahr.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Günzburg 1827 freie Arbeitsstellen (133 mehr als vor einem Monat und 332 mehr als im Vorjahr). Bei rund 72 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur knapp 52 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Für 1369 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 139 in Teilzeit gesucht. Bei 319 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind gut 41 Prozent der offenen Stellen gemeldet. (AZ)