Die Augenärzte Sommer verabschieden sich nach 30 Jahren aus der Praxis

Plus Sie wollten nicht nur einfach ihren Job machen. Stattdessen wollte das Augenärztepaar Volkmann-Sommer nah an den Menschen sein – und hatte damit viel Erfolg.

Von Nadine Ballweg

119 Quartale lang behandelten Dr. Ute Volkmann-Sommer und Dr. Lukas Sommer in ihrer Praxis Tausende Patienten. Doch den beiden ging es in den 30 Jahren nie nur um die Augen der Menschen auf dem Behandlungsstuhl, sondern auch um diese selbst. Mit dieser Philosophie bauten sie sich schnell einen festen Patientenstamm auf. Am 1. Juli schließen die beiden nun ein letztes Mal die Tür ihrer Praxis im Marktgraf-Karl-Weg. Doch weder für ihre Patienten noch ihre Mitarbeitenden soll diese auch geschlossen bleiben.

Damals, 1992, ging alles ganz schnell. Der Bundestag erließ im November eine bundesweite Niederlassungssperre. Bis Januar 1993 musste das Paar sich entschieden haben, ob und wo es sich in einer eigenen Praxis niederlassen wollte, und diese spätestens am 1. Oktober auch eröffnen. Ende der Siebzigerjahre hatte der heute 65-jährige Sommer als Student zwei Sommer in Günzburg verbracht, um gemeinsam mit seinem Bruder bei Ausgrabungen des Gräberfelds in der Ulmer Straße zu helfen. Ein Niederlassungsberater gab dem Paar den Tipp, sich Günzburg als Standort für die Praxis anzusehen. "Ich wusste, dass wir uns hier wohlfühlen könnten", erzählt Sommer, der zu der Zeit noch in Krefeld lebte. Auch die Konkurrenzsituation war angenehm belebt. Im April folgte der Bau des Hauses, in dem die Familie lange nicht nur arbeitete, sondern auch lebte.

