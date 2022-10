Die Baustelle in Wasserburg sorgt teilweise für Verwirrung

Plus Die Ortsstraße im Günzburger Stadtteil Wasserburg ist seit Montag für den Verkehr gesperrt. Was manche nicht wissen: Fußgänger und Radfahrer können passieren.

Ein Absperrgitter steht auf der Wasserburger Ortsstraße, direkt daneben sind mehrere Verkehrszeichen aufgestellt: ein Durchfahrt-verboten-Schild, ein Umleitungsschild, dazu ein Sackgassenschild und ein weiteres Sackgassenzeichen mit dem Zusatz eines Fußgängers und eines Fahrrads. Etwa 100 Meter nördlich steht ein Autokran, der für ein privates Bauvorhaben benötigt wird. Deswegen ist die komplette Ortsstraße gesperrt. Die Sperrung und die Beschilderung sorgen bei manchem Bürger für Verwirrung. Und die Sorge, ob die Feuerwehr, die sich unmittelbar nördlich der Baustelle befindet, im Einsatzfall auch rechtzeitig vor Ort ist.