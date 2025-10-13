Icon Menü
Günzburg: Die Bayerische Königin kommt aus Reisensburg

Günzburg

Die Bayerische Königin kommt aus Reisensburg

Andrea Sterk sichert sich den Titel der Bayerischen Landesschützenkönigin.
Von Stefan Theer
    Bayerische Schützenkönigin 2025 Andrea Sterk kommt aus Reisensburg.
    Bayerische Schützenkönigin 2025 Andrea Sterk kommt aus Reisensburg. Foto: Peter Schmidt

    Seit 1986 findet im Rahmen des Oktoberfests das Landesschießen des Bayerischen Sportschützenbundes statt. Neben einem Preisschießen mit Geld- und Sachpreisen von über 70.000 Euro werden hier auch die prestigeträchtigen Titel der Landesschützenkönige ausgeschossen. Heuer sicherte sich Andrea Sterk vom Schützenverein Reisensburg den Titel der Landesschützenkönigin mit dem Luftgewehr mit einem 16,2 Teiler und landete damit sogar noch vor dem Landesschützenkönig. Schon nachdem sie ihren Königsschuss abgegeben hatte, war sie von einer guten Platzierung überzeugt. Als dann Schützenmeister Alwin Baur am Vortag der Siegerehrung die Einladung einer Delegation ins Schützenzelt zur Königsproklamation bekam, war die Freude groß. Trotz des Regens ließen sich die Reisensburger Schützen um Andrea Sterk das Strahlen nicht vermiesen, als sie im Festzelt die Königskette umgehängt bekam. Krönender Abschluss der Proklamation war das Ausrufen der neuen Könige zu Füßen der Bavaria, welches von Böllerschützen begleitet wurde.

