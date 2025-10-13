Die Bayerische Königin kommt aus Reisensburg

Seit 1986 findet im Rahmen des Oktoberfests das Landesschießen des Bayerischen Sportschützenbundes statt. Neben einem Preisschießen mit Geld- und Sachpreisen von über 70.000 Euro werden hier auch die prestigeträchtigen Titel der Landesschützenkönige ausgeschossen. Heuer sicherte sich Andrea Sterk vom Schützenverein Reisensburg den Titel der Landesschützenkönigin mit dem Luftgewehr mit einem 16,2 Teiler und landete damit sogar noch vor dem Landesschützenkönig. Schon nachdem sie ihren Königsschuss abgegeben hatte, war sie von einer guten Platzierung überzeugt. Als dann Schützenmeister Alwin Baur am Vortag der Siegerehrung die Einladung einer Delegation ins Schützenzelt zur Königsproklamation bekam, war die Freude groß. Trotz des Regens ließen sich die Reisensburger Schützen um Andrea Sterk das Strahlen nicht vermiesen, als sie im Festzelt die Königskette umgehängt bekam. Krönender Abschluss der Proklamation war das Ausrufen der neuen Könige zu Füßen der Bavaria, welches von Böllerschützen begleitet wurde.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!