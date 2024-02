Günzburg

Die bayerische Staatsbibliothek nimmt 100 Partituren von Wei Guo Mao auf

Komponist Wei Guo Mao in seinem Arbeitszimmer. Der gebürtige Chinese hat mehr als 300 Partituren geschrieben – die meisten davon in seiner Heimatstadt.

Plus Der Komponist Wei Guo Mao hat mehr als 300 Werke geschaffen – die meisten davon in Günzburg. Auf seinem Weg dahin hatte er den Landrat als Bub am Telefon.

Von Celine Theiss

"Ich habe Günzburg sehr viel zu verdanken", sagt Wei Guo Mao. Der Komponist aus Günzburg übergibt etwa 100 Partituren an die bayerische Staatsbibliothek, 60 davon befinden sich bereits in deren Besitz. Seine Heimatstadt hätte dem 66-Jährigen viel Ruhe gegeben und dazu beigetragen, dass er mehr als 300 Werke schreiben konnte. In den vergangenen 37 Jahren seines Schaffens hat er viele junge Geigentalente professionell ausbilden können. In der großen Kreisstadt rief er auch Ende der 90er ein Jugendstreichorchester namens Intonation ins Leben, das noch heute musiziert. Doch bis dahin war es für den gebürtigen Chinesen ein weiter Weg.

Mao erzählt, dass er bereits als Jugendlicher großer Fan klassischer Literatur und Musik gewesen sei. So prägten ihn etwa das Buch "Les Misérables" von Victor Hugo und Künstler wie Beethoven oder Mozart. Zu diesem Zeitpunkt lebte er noch in China und hatte nur ebendiese klassische Vorstellung von europäischer Kunst. Denn auch heute begrenzt das Regime sehr stark, welche Werke in sein Land kommen. So formte sich Maos Traum in Europa ein großer klassischer Komponist zu werden. Doch in Deutschland angekommen stellte sich für den heute 66-Jährigen heraus, dass dieses Ziel schwerer zu erreichen ist, als er erwartet hatte.

