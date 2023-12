"Song your song" bietet die Chance zum großen Auftritt für Gesangstalente

Unter dem Motto "Sing your song" findet im nächsten Jahr ein Konzert für den Nachwuchs in Günzburg statt. Interessierte können sich jetzt bewerben.

Eine Gesangsshow nach dem Vorbild von „Voice Kids“ oder „The Voice of Germany“ in Günzburg – welche junge Sängerin und welch junger Sänger wünscht sich nicht diese Gelegenheit zu erhalten, begleitet von einer Live-Band vor Publikum zu singen und das musikalische Können unter Beweis zu stellen. Im nächsten Jahr bekommen alle Musikbegeisterten die Chance dazu.

Unter dem Motto „Sing your Song“ veranstaltet die Montessori Schule Günzburg zusammen mit der Musikschule Günzburg zusammen am 13. Juni nächsten Jahres ein Konzert in der Aula des Dossenberger Gymnasiums, bei dem bekannte Günzburger Musiker zusammen mit Profis aus der Musikschule als Band die jungen Gesangstalente bei ihrem Auftritt begleiten werden. Singbegeisterten Jugendlichen wird dabei nicht nur die Chance gegeben, ihren Traum zu verwirklichen, sie erhalten eventuell auch Perspektiven für ihre weitere musikalische Entwicklung.

Organisatoren sind Joe Gleixner und Bernd Pfetsch

Die Intention der Organisatoren Joe Gleixner und Bernd Pfetsch ist es, Kinder und Jugendliche zum Singen zu ermutigen. Eine Aufführung vor Publikum zu bestreiten und dabei von einem guten Ensemble musikalisch begleitet zu werden, das die Sängerinnen und Sänger durch den Song hindurch trägt, sei eine wichtige Stufe dabei, junge Talente auch auf lokaler Ebene zu entdecken. Die Veranstaltung wird nicht als Wettbewerb wie im Fernsehen durchgeführt, sondern als reines Konzert, bei dem es nur Gewinner geben und die Freude an einem gelungenen Auftritt im Vordergrund stehen soll. Eingeladen sind alle Gesangstalente ab der 5. Jahrgangsstufe bis einschließlich 18 Jahren. Sie müssen keine Profis sein und auch keinen Gesangsunterricht besuchen. Sie sollten lediglich ihren ausgewählten Song gut beherrschen und die entsprechende Vorfreude auf den Auftritt mitbringen.

Einen recht erfolgreichen Probelauf für dieses Konzert gab es in der Montessori Schule bereits im vergangenen Jahr. Videos davon sind auf dem Instagramportal der Schule eingestellt, wo sich Interessierte ein Bild machen können. Joe Gleixner und Bernd Pfetsch legen dabei großen Wert darauf, dass der Abend im Juni zu einem positiven Erlebnis für alle Teilnehmenden wird. Deshalb werden alle angemeldeten Jugendlichen im Vorfeld zu einer Vorstellungspräsentation eingeladen.

Für dieses Casting, das Ende Februar im Musiksaal der Musikschule stattfinden wird, können sich Interessierte anmelden unter der Mailadresse musikschule@guenzburg.de mit dem Betreff „singyoursong“. Anmeldefrist ist bis zum 30. Dezember.

