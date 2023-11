Günzburg

Die Dillinger Straße wird ihr Erscheinungsbild stark verändern

Plus Günzburg verabschiedet ein Rahmenkonzept für die Umgestaltung der ehemaligen Bundesstraße. Es geht um neue Bäume, Fahrradfahrer und weniger Parkplätze.

Es ist noch ein langer Weg, bis die Dillinger Straße in Günzburg eine gravierende Änderung erfährt. 2025 soll die Umgestaltung der vor einigen Jahrzehnten als Bundesstraße ausgebauten Straße beginnen, im Jahr zuvor soll der Entwurfsplan samt Kostenschätzung dem Stadtrat vorgelegt werden. Einen großen Schritt in Richtung Umgestaltung hat es aber bereits gegeben. In seiner jüngsten Sitzung hat der Günzburger Stadtrat einstimmig das Rahmenkonzept für die Umgestaltung verabschiedet. Und schon darin wird deutlich: Die Dillinger Straße wird erheblich aufgewertet und verändert ihr Erscheinungsbild.

Die Dillinger Straße war einst eine Hauptverkehrsachse für den überörtlichen Verkehr, doch sie kam irgendwann an ihre Grenzen. Von fließendem Verkehr konnte kaum mehr die Rede sein – es war mehr Stopp als Go. Es sei ein unvorstellbar stockender Verkehr gewesen, erinnerte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der Stadtratssitzung. Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz ( CSU) bezeichnete die in den 90er-Jahren geschaffene Umgehungsstraße als Befreiungsschlag für den Verkehr auf der Dillinger Straße, vor allem der Schwerlastverkehr konnte verlagert werden. Die Dillinger Straße weist aber inzwischen erhebliche Defizite auf: Die Fahrbahn ist in keinem guten Zustand, Grünanteile sind kaum vorhanden und auch für Radfahrer und Fußgänger gibt es erhebliches Verbesserungspotenzial. Da die Stadtwerke nächstes Jahr in diesem Bereich Fernwärmeleitungen verlegen wollen, ist dies ein guter Zeitpunkt, die Straßengestaltung anzugehen.

