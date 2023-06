Die Dominikus-Zimmermann-Realschule Günzburg profitiert vom Lob-Projekt

Mit Lob zu mehr Motivation will die Realschule ihre Schülerinnen und Schüler für schulisches Engagement begeistern. Für die Jugendlichen gibt es viel zu gewinnen.

Ein Lob stärkt das Selbstwertgefühl und fördert das Selbstvertrauen. Es zeugt von Wertschätzung und ermutigt durch die Anerkennung, weiterhin das Beste zu geben. In der Schule stärkt ein Lob auch die Bindung zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern. Es fördert eine positive Lernatmosphäre und kann zu einer positiven Einstellung zur Schule und zum Lernen beitragen. Diese Chancen des Lobes und des Lobens hat sich die Dominikus-Zimmermann-Realschule zum Anlass genommen, um ihre Schülerschaft mit einem besonderen Projekt zu noch mehr Lernbereitschaft und schulischem Engagement zu motivieren.

Und so werden die Schülerinnen und Schüler für gute schulische Leistungen, Leistungsverbesserungen im Laufe der Zeit, persönliches Engagement in der Schule und hervorragendes Sozialverhalten innerhalb der Schulgemeinschaft durch ein Lob gewürdigt. Die Lehrkräfte loben, indem sie den Mädchen und Buben einen Lob-Schein übergeben. Der Lob-Schein enthält eine Losnummer, mit der sie an einer Auslosung teilnehmen und Preise gewinnen können.

470 Lob-Scheine gab es in vier Wochen

Das Projekt startete Anfang Mai. Mitte Juni fand in einer Schulversammlung in der Aula die erste Auslosung statt. In den vergangenen vier Schulwochen, in denen das Projekt durchgeführt wurde, haben die 280 Schülerinnen und Schüler knapp 470 Lob-Scheine gesammelt. "Ein voller Erfolg und ein tolles Projekt", resümiert Schulleiter Oliver Wahl mit der Schülerschaft und dem Elternbeirat die Aktion.

In der Auslosung waren 30 Sachpreise wie Gutscheine fürs Kino oder Freibad, für die Eisdiele und den Klettergarten im Legoland. Aber auch Preise, die nicht zu kaufen sind, gab es zu gewinnen. Dazu gehört etwa die "Überholspur" für die Warteschlange beim Pausenverkauf oder eine Pizzabestellung durch das Sekretariat. Unter Jubel der anwesenden Klassen nahmen die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Preise entgegen.

Engagement macht sich bezahlt

Die Sachpreise konnte die Schule dank einer Spende der VR-Bank Donau-Mindel in Höhe von 500 Euro beschaffen. Verena Grossmann, Social-Media-Managerin der Bank, ließ es sich nicht nehmen, persönlich an der Gewinnziehung teilzunehmen. Dabei brachte sie ihre Anerkennung für das Projekt und ein dickes Lob für das Engagement und den Fleiß der Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck. "Ich drücke allen die Daumen und freue mich, dass sich euer Ehrgeiz zumindest für einige heute in Freude und Vergnügen auszahlt."

Nach dieser ersten Runde des Lobens wird das Projekt auch im nächsten Schuljahr weitergeführt. Dann findet jeweils zwischen zwei Ferienzeiträumen eine Auslosung für die Schülerinnen und Schüler statt. (AZ)