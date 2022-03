Die Dominikus-Zimmermann-Realschule und das Legoland sind Partner

Plus Das Legoland und die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg sind eine Schulpartnerschaft eingegangen. Das hilft den Schulabsolventen und dem Unternehmen.

Die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bringt für beide Seiten Vorteile. Schülerinnen und Schüler bekommen Berufsorientierung und die Unternehmen können dringend benötigte Fachkräfte anwerben. In Günzburg hat die IHK Schwaben (seit 2013) die Schulpartnerschaft zwischen der Dominikus-Zimmermann-Realschule und dem Legoland vermittelt, insgesamt nun schon die 339. Nun fand die feierliche Vertragsunterzeichnung statt.