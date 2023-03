Die Erschließungsarbeiten am Auweg in Günzburg beginnen

Ende März beginnen in Günzburg die Baumaßnahmen für das neue Stadtviertel entlang des Auwegs nördlich der Bahn. Was das für Pendler und Anlieger bedeutet.

Die Stadtwerke Günzburg beginnen am 27. März mit den vorbereitenden Maßnahmen zum Wärmeleitungsbau im Auweg. Ab dem 3. April beginnt der Rohrleitungsbau auf Höhe des Volksfestplatzes in Richtung Osten bis zum Anschluss an die Bundesstraße 16. Der Abschluss dieser Arbeiten ist für August 2023 geplant. Im gleichen Zeitraum erfolgen die Erschließungsarbeiten für Straße und Versorgungsleitungen durch die Stadt und die Stadtwerke Günzburg im östlichen und südlichen Bereich des bestehenden Pendlerparkplatzes.

Zufahrt zur Umleitung ist über den neuen B16-Kreisverkehr möglich

Der Pendlerparkplatz ist im angegebenen Zeitraum weiterhin nutzbar. Lediglich eine der beiden Einfahrten, direkt nach der Bahn-Unterführung, wird gesperrt. Der Auweg wird im Zuge des Wärmeleitungsbaus teilweise gesperrt. Die Zufahrt der Anliegenden wird weitgehend aufrechterhalten. Die durch die Baumaßnahmen unmittelbar betroffenen Anlieger werden von der Baufirma Scheffler entsprechend informiert.

Als Umleitungsstrecke für den gesperrten Auweg steht ab April die neu hergestellte Straße parallel und nördlich der Bahngleise zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt entweder über den neuen Kreisverkehr an der B16 in Richtung Kläranlage oder von der Schlachthausstraße durch die Bahn-Unterführung. (AZ)