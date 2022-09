Die erste Fahrradstraße in Günzburg führt ins Birket

Plus Im Oktober sollen die Bauarbeiten an der etwa 700 Meter langen Fahrradstraße beginnen. Für Rad- und Autofahrer bedeutet der neue Straßentyp eine große Umgewöhnung.

Das Ziel ist klar vorgegeben: Günzburg möchte sich die Prädikate Fahrradstadt Günzburg 2025 und fahrradfreundliche Kommune anheften. Dafür hat der Stadtrat im vergangenen Jahr extra ein Radverkehrskonzept beschlossen und in Teilen schon umgesetzt. Bei mehreren Straßenumbauten wurde verstärkt an die Radfahrer gedacht. Jetzt geht die Stadt noch einen Schritt weiter und wird im Oktober damit beginnen, die erste Fahrradstraße auszuweisen.