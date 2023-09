Günzburg

vor 56 Min.

Die erste Fahrradstraße in Günzburg sorgt für Diskussionen

Plus Fahrradfahrer haben vom Stadtbach bis zum Riemweg Vorfahrt, doch es gibt mitunter Kritik an dem neuen Straßentyp. Was sich in den vergangenen Wochen geändert hat.

Fast drei Monate gibt es sie inzwischen, die erste Fahrradstraße in Günzburg. Und mindestens genauso lange gibt es Diskussionen über deren Sinnhaftigkeit. Auf Fahrradstraßen haben Radfahrer Vorrang vor Autos, wodurch sich die Sicherheit spürbar erhöhe. Genau das sehen Kritiker anders: Die Fahrradstraße, die entlang des Stadtbachs hinaus ins Birket führt, provoziere ihrer Meinung nach gefährliche Situationen.

Die mehrere Hundert Meter lange Fahrradstraße vom Stadtbach bis zum Riemweg sollte Ende vergangenen Jahres ausgewiesen werden. Aufgrund diverser Krankheitsfälle seitens der Baufirma wurde das Projekt auf 2023 geschoben und innerhalb von drei Monaten umgesetzt. Entlang des Stadtbachs müssen sich Autos unterordnen. Radler dürfen auch nebeneinander fahren und müssen mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern überholt werden. Für alle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde.

