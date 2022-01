Günzburg

vor 16 Min.

Die ersten Babys sind in den neuen Kreißsälen in Günzburg geboren

Plus 6,8 Millionen Euro werden in die Geburtsabteilung der Kreisklinik Günzburg investiert. Nun sind die ersten Babys in drei neuen Kreißsälen auf die Welt gekommen.

Von Bernhard Weizenegger

Der erste von vier Bauabschnitten ist geschafft. Es dürfte mit dem Bau drei neuer Kreißsäle der wichtigste für die Geburtsabteilung in der Kreisklinik Günzburg gewesen sein. Als eines der ersten Kinder ist dort am Freitag der kleine Ben auf die Welt gekommen. Mama Anika Müller aus Reisensburg schiebt am Montag ihren Sohn im fahrbaren Babybett noch einmal in den Kreißsaal, um die Glückwünsche und Blumen der Klinikleitung zur Geburt ihres Sohnes entgegen zu nehmen. Es ist eine kleine Feierstunde auch für das Team der gynäkologischen Hauptabteilung mit den beiden Chefärzten Dr. Birgit Seybold-Kellner und Dr. Volker Heilmann.

