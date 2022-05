Günzburg

vor 32 Min.

Die Frage nach Gott steht im Zentrum seines neuen Buches

Plus Der frühere Klinikseelsorger Hermann Wohlgschaft hat wieder ein Buch geschrieben. Darin befasst sich der Theologe mit dem Erlösungsgedanken.

Von Walter Kaiser

Das wär‘s doch: Ein Leben unter paradiesischen Umständen - frei von Sorgen, Leid und Not. Ein buchstäblich märchenhaftes Dasein wie im Schlaraffenland, in dem noch dem Faulsten ohne eigenes Zutun die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Wär‘s das wirklich? Wären damit zwangsläufig Glück, Erlösung oder ein erfülltes Leben verbunden? Diesen und vielen anderen Fragen geht Hermann Wohlgschaft in seinem jüngsten Buch „Volles Leben sollt ihr haben!“ nach. Der frühere Günzburger Klinikseelsorger stellt sein lesenswertes Werk am kommenden Dienstagabend im Reisensburger Pfarrheim St. Sixtus vor.

