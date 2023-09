Die Freien Wähler haben viele Ideen für Günzburg

Waldlehrpfad, neue Bänke, eine Multifunktionshalle - die Freien Wähler haben Vorschläge an die Verwaltung gerichtet. Es geht auch um eine öffentliche Toilette.

Die Freien Wähler in Günzburg haben sich innerhalb der Fraktion und bei ihren Vorstandsitzungen intensiv mit den Themen der Stadt auseinandergesetzt und verschiedene Anträge und Vorschläge an die Stadtverwaltung gerichtet. Ein großes Anliegen von Drittem Bürgermeister Anton Gollmitzer ist der Waldlehrpfad im Birket. Er hat schon vor längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass dieser in einem sehr schlechten Zustand ist und dringend saniert werden sollte. Gerade jetzt zum Schulbeginn wäre es sinnvoll, dort die Schüler mit den verschiedenen heimischen Sträuchern und Bäumen vertraut zu machen. Da sich die Kosten für die Instandsetzung des Waldlehrpfades in einem überschaubaren Rahmen halten dürften, wäre eine zeitnahe Inangriffnahme dieses Projektes wünschenswert.

Vorstandsmitglied Michael Briegel befasste sich mit den Radwegen rund um Günzburg und entlang der Donau. Sein Wunsch wäre es, hier verstärkt Sitzgelegenheiten für eine Rast zu schaffen. Der Donauradwanderweg hat sich bekanntermaßen zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Für die Finanzierung dieser Bänke könnte eventuell auf öffentliche Fördermittel zurückgegriffen oder Sponsoren gesucht werden. Ein weiter Vorschlag wäre das Aufstellen eines Kompressors an der Nau-Mündung, um Reifen aufzupumpen. Dieser könnte über einen Akku mit einer Fotovoltaikanlage betrieben werden.

Nachdem im Rahmen der Neuplanung des Volksfestplatzes die Hammerdingerhalle abgerissen werden soll, schlägt Stadtrat Franz Demharter vor, in diesem Bereich der Günz-Mündung im Zusammenhang mit der Landesgartenschau eine neue Multifunktionshalle zu errichten. Diese könnte während der Gartenschau als Blumenhalle Verwendung finden und danach für Ausstellungen oder sonstige Aktivitäten genutzt werden.

Eine öffentliche Toilette bei der Jahnhalle Günzburg?

Ein weiteres Anliegen der Freien Wähler ist die Verbesserung der Situation um das öffentliche WC am Bürgermeister-Landmann-Platz. Die Anlage entspricht nicht mehr dem neuesten Stand und ist nur sehr schwer sauber zu halten. Auch wenn die Planungen zur Renovierung der Jahnhalle weit fortgeschritten sind, so wäre es eine Überlegung wert, hier einen Platz für eine öffentliche Toilette zu schaffen, die dann auch besser überwacht werden könnte und leichter zu reinigen wäre.

Für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sybille Löhle ist der rechtzeitige Beginn der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Landesgartenschau von großer Bedeutung. Je besser die Bevölkerung in die Planung und Realisierung einbezogen wird, desto größer wird auch die Akzeptanz und Unterstützung dieses Projekts. Deshalb schlägt sie ein Angebot von Stadtrundgängen mit den verantwortlichen Planern für Bürger vor genauso wie Informations- und Imagekampagnen im Werbeblock des Günzburger Kinos.

Für Stadträtin Claudia Jahn ist die Ausleuchtung der Fahrradwege ein Anliegen. Da die auf Anregung der Freien Wähler Günzburg am Denzinger Bach aufgestellte mit Fotovoltaik bestückte LED-Lampe seit vier Jahren problemlos funktioniert, könnte hier direkt mit der Planung der Beleuchtung weiterer Radstrecken vor allem in den Außenbereichen der Stadt begonnen werden. Das ist gerade für Arbeitnehmer, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, in den dunklen Wintermonaten von Bedeutung. (AZ)