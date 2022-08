Günzburg

06:00 Uhr

Die Günzburger Hobbypianistin Johanna Grundmann wird 90

Plus Johanna Grundmann feiert am Freitag ihren 90. Geburtstag. Wie die gebürtige Schlesierin nach Günzburg kam und welche Erinnerungen sie gerne teilt.

Von Claudia Jahn

Mit sichtlichem Stolz und großer Freude erfüllt es Johanna Grundmann, wenn sie davon erzählt, wie schön es immer war, ihre ehemaligen Schüler in der Stadt zu treffen und wie freundlich diese ihr begegnet sind. Als Lehrerin für Schreibmaschine und Kurzschrift an der Realschule in Günzburg hat sie in ihrem Leben viele Buben begleitet und sie zu Männern heranreifen sehen. Mit einem Augenzwinkern erzählt sie, dass sie sogar Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Kunst des Schreibens mit zehn Fingern beibringen durfte, wenngleich er dies nun selbst nicht mehr zur Anwendung bringen muss.

