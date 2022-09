Die Günzburger Polizei sucht einen weißen Transporter

Nach einem Unfall auf dem Bahnhofsparkplatz sucht die Polizei einen weißen Transporter. Dessen Fahrer hatte sich aus dem Staub gemacht.

Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro entstand am Samstagnachmittag bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Bahnhof Günzburg. Gegen 13 Uhr fuhr laut Polizei eine 30-Jährige mit ihrem Auto in eine freie Parklücke. Währenddessen rangierte ein weiteres Fahrzeug rückwärts aus einer nebenan befindlichen Parklücke.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es vermutlich ein weißer Transporter. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, doch der bislang unbekannte Fahrer des weißen Transporters entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am Auto der 30-Jährigen entstand der Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)