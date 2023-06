Günzburg

18:00 Uhr

Die Günzburger Wärmestube hat auch mit Würde zu tun

Eine perfekte Teamleistung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Wärmestube in Günzburg ist die Basis für wertvolle Hilfeleistungen für Menschen in Not (von links): Inge Segerer (Vorstandsmitglied SKM), Petra Nzirorera (Leiterin der Wärmestube), Joachim Janocha (Helfer seit der ersten Stunde), Lisa Dittrich (Fachstelle Auswege), Elisabeth Ehrmann-Tanner (Vorsitzende SKM).

Plus Vor 20 Jahren waren einige Kommunalpolitiker von dieser Einrichtung nicht restlos überzeugt. Das gehört offensichtlich der Vergangenheit an.

Von Claudia Jahn

Die Wärmestube am Pfarrhofplatz in Günzburg ist ein Ort, an dem Menschen in Not nicht nur die dringend benötigte Hilfe gewährt, sondern auch ein wenig von der Würde vermittelt wird, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 1 verankert ist. Dieser Artikel ist auch der Leitgedanke zum Festgottesdienst am Sonntag um 10.15 Uhr anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Einweihung dieses schlichten und doch so zweckmäßigen Gebäudes gegenüber der Pfarrkirche Sankt Martin.

Zwei Jahrzehnte, in denen bedürftigen Menschen die Gelegenheit gegeben werden konnte, ein vorübergehendes Dach über dem Kopf zu finden, eine warme Mahlzeit zu erhalten, sich zu waschen oder auch die Kleidung zu reinigen. Dieses so wichtige grundsätzliche Hilfsangebot ist ohne Frage die zentrale Aufgabe der Einrichtung, die von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen wird. Für Elisabeth Ehrmann-Tanner, die Vorsitzende des SKM, einem Fachverband der Caritas, sind die Teamleistung und das gepflegte Miteinander im Kreis der Ehrenamtlichen von entscheidender Bedeutung für das Funktionieren der Wärmestube.

