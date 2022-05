Die Günzburgerin Bianca Beh schminkt die Braut am besten

Nun ist offensichtlich, dass Bianca Beh ausgezeichnet mit Make-up umgehen kann. Auf der Fachmesse Beauty belegt sie in ihrer Disziplin den ersten Platz.

Sieben Make-up-Nachwuchstalente nahmen auf der Fachmesse Beauty in Düsseldorf am Samstag am "European Make-up Award New Talent" zum Thema "The Shining Bride – It’s time to get married" teil. Übersetzt heißt das etwa.: "Die strahlende Braut – es ist Zeit zu heiraten". Bianca Beh aus Günzburg jubelte über den ersten Platz und ein Preisgeld von 1000 Euro. Über den zweiten Platz freute sich Anna Schnabel aus Zwickau, Dritte wurde Perwin Bakir aus Bonn.

„Ich bin total überwältigt“, sagte Siegerin Bianca Beh und freute sich riesig. „Dieser Preis bedeutet mir sehr viel, denn er bestärkt mich darin, mich weiter zu professionalisieren. Mein Traum ist es, dass ich es irgendwann mit meiner Arbeit auf ein deutsches Magazin-Cover schaffe und bei einer Make-up-Artist-Agentur arbeiten kann.“ Die Fachmesse möchte die Günzburgerin zu professionellem Austausch und Networking nutzen.

Kommendes Jahr misst sich Bianca Beh mit den Expertinnen und Experten

Mit diesem Erfolg hat sich Bianca Beh automatisch für den "European Make-up Award Expert" auf der Beauty-Messe im kommenden Jahr qualifiziert.

Beim Talent-Wettbewerb hatten die Nachwuchskräfte ab 18 Jahren die Aufgabe, mit puristischen Zügen, klaren Linien und Leichtigkeit die natürliche Schönheit einer jungen Braut hervorzuheben. Dress, Make-up und Styling standen ganz unter dem Motto: “Weniger ist mehr”. Die Models auf der Bühne trugen Mode von Couture Bridal Label Annika Maria.

Komplexe Aufgabenstellung für Braut-Make-up-Look

Für den Braut-Make-up-Look wurde folgende Aufgabenstellung gegeben: Die Grundierung dieses Make-ups sollte ebenmäßig und fein wirken, der Teint frisch und natürlich. Unreinheiten und Rötungen sollten so abgedeckt werden, dass das Hautbild makellos wirkte. Augenschatten wurden abgedeckt und sollten das Auge wacher wirken lassen. Um dem Gesicht Form und Farbe zu geben, sollten die Teilnehmerinnen es sanft konturieren und mit einem Bronzer aufwärmen. Für eine natürliche Röte wurde ein roséfarbenes Rouge auf die Wangen aufgetragen. Die Höhepunkte wurden gezielt auf die höchsten Partien im Gesicht platziert und gut verblendet.

Die Augenbrauen sollten gekämmt, fixiert und ungleiche Stellen ausgebessert werden. Für strahlende Augen wurde mit dem Primen der Augenlider begonnen. In der Lidfalte bekam das Auge mit einem Mittelbraun eine sanfte Tiefe, die dann mit einem Bronze-Ton auf dem gesamten beweglichen Lid verbunden wurde. Dieser Bronze-Ton sollte ebenfalls für den unteren Wimpernkranz verwendet werden und somit eine Verbindung zwischen dem oberen Lid und dem unteren Wimpernkranz herstellen. Anschließend wurde im Innenwinkel des Auges ein Lichtpunkt gesetzt. Die Wimpern wurden oben sowie unten stark betont.

Daumen hoch: Am Schluss war Bianca Beh (links) mit ihrem Braut-Model die Erste in ihrer Kategorie. Das bedeutete ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und eine Einladung zum Wettbewerb im kommenden Jahr – aber diesmal nicht mehr unter Talenten, sondern unter Expertinnen und Experten. Foto: Constanze Tillmann/Messe Düsseldorf

Auf die Lippen wurde ein roséfarbiger Lippenstift aufgetragen, der die Lippen ausfüllt und betont. Um den ganzen Look zu perfektionieren und die Lippen voller wirken zu lassen, wurde mit einem leicht funkelnden Gloss abgerundet. (AZ)