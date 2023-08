Günzburg

06:00 Uhr

Die Haltestellen in Günzburg werden nach und nach barrierefrei

Thomas Burghart, der Behindertenbeauftragte der Stadt Günzburg, demonstriert, wie beschwerlich es ist, in einen Bus zu kommen.

Plus Mehr als 60 Haltestellen gibt es in Günzburg und seinen Ortsteilen. Diese sollen barrierefrei ausgebaut werden, es gibt jetzt eine Prioritätenliste.

Warten an der Haltestelle, bis der Bus kommt, die Türe öffnet sich, man steigt ein und sucht sich einen Sitzplatz. Für viele Menschen ist es etwas Alltägliches. Etwas, über dass sie sich keine Gedanken machen. Doch für nicht wenige Personen ist es eine Fahrt mit dem Bus eine regelrechte Herausforderung. Viele Haltestellen sind nicht barrierefrei, auch nicht der Bus an sich. Egal ob für Menschen mit Behinderung, mit einem Gipsfuß oder für die Mama, die mit dem Kinderwagen unterwegs ist – der Zustieg bietet häufig großes Verbesserungspotenzial. Die Stadt Günzburg hat in der jüngsten Sitzung des Stadtrats einstimmig einen Stufenplan für die Umsetzung des barrierefreien Haltestellenausbaus verabschiedet.

"Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans im Punkt Barrierefreiheit" – mit diesem Thema beschäftigte sich der Kreistag vor einiger Zeit und stellte Ende Februar die Ergebnisse vor. Für die konkrete Umsetzung, also den barrierefreien Aus- und Umbau der Haltestellen, ist allerdings nicht der Landkreis, sondern die jeweilige Kommune zuständig. Die Stadt Günzburg hat sich im Arbeitskreis Barrierefreiheit dieses Themas angenommen und nun vorgelegt, was im Detail gemacht wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

