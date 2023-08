Günzburg

Die Jahnhalle in Günzburg wird jetzt grundlegend saniert

Die Jahnhalle in Günzburg wird für mehr als fünf Millionen Euro saniert - es gibt eine hohe staatliche Förderung.

Plus Ein neuer Anbau, eine Fotovoltaikanlage und ein barrierefreier Zugang. 5,7 Millionen Euro sollen alle Arbeiten kosten, Bund und Freistaat fördern mit einem siebenstelligen Betrag.

Von Michael Lindner

Kurz vor ihrem 100. Geburtstag bekommt die Jahnhalle in Günzburg nicht nur ein Facelifting, sondern das Rundum-sorglos-Paket. Für mehrere Millionen Euro wird das seit 2000 denkmalgeschützte Gebäude in der Günzburger Innenstadt saniert und erweitert. Diese Arbeiten unterstützen der Bund und der Freistaat durch millionenschwere Fördermittel finanziell. Der Umbau hat auch Auswirkungen auf die zulässige Anzahl an Besucher.

Das heutige Baudenkmal Jahnhalle wurde 1928 von Franz Saumweber entworfen und diente den örtlichen Vereinen als Stätte für Leibesübungen und körperliche Ertüchtigung. Die Halle genügt aber schon lange nicht mehr modernen Ansprüchen, Teile der Ausstattung und Räumlichkeiten wie die WC-Anlagen sind in sehr schlechtem Zustand. Günzburgs Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz sprach während eines Vor-Ort-Termins in der vergangenen Woche davon, dass die Halle das erste Mal grundlegend saniert werde und sich vieles im Urzustand befinde: "Bis jetzt gab es reine Kosmetik." Das werde laut Stadträtin Angelika Fischer aber den bisherigen Maßnahmen nicht gerecht. In der jüngeren Vergangenheit sei die Halle durch Vereine wie den Förderverein Jahnhalle, den VfL Günzburg und den Alpenverein mithilfe von viel Eigenleistung und Geld nicht nur optisch aufgewertet worden. Einzelne Hallenteile wie Fassade, Fenster oder Giebel wurden beispielsweise saniert.

