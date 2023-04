Günzburg

Die Jugendhilfe in Günzburg kümmert sich auch um unangenehme Dinge

Den Hofgarten in Günzburg sollte die Jugendhilfe nach einem Wunsch von Stadtrat Stefan Baisch vermehrt in den Blick nehmen.

Plus Die Jugendhilfe Seitz erzählt von ihren Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Ein Stadtrat macht auf eine Stelle in der Stadt aufmerksam: den Hofgarten.

Mitarbeiter der Jugendhilfe Seitz berichteten im Kultur-, Jugend- und Sportausschuss über ihre Arbeit im Jugendtreff und im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit. Dabei wurde auch von Vertretern der Stadt die Bedeutung der Jugendarbeit hervorgehoben. Und mit dem Hofgarten ein Punkt angesprochen, der in den vergangenen Monaten vermehrt in den Blickpunkt geraten ist.

Den Jugendtreff in Günzburg gibt es seit 15 Jahren. Im Sommer 2021 zog er in die Wohnanlage der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung, wo er an zwei Tagen pro Woche geöffnet hat. Statt mehrerer kleiner Räume gibt es seitdem einen großen Raum, wo sich die Jugendlichen treffen, die Zeit vertreiben und bei Problemen Hilfe suchen. Christian Roth von der Jugendhilfe legte dar, dass vor allem der Billardtisch beliebt sei - aber auch der Tischkicker komme bei den jungen Menschen gut an. Etwa 15 Jugendliche sind normalerweise jeden Dienstag und Freitag dort.

