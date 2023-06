Landesgartenschau ist für Günzburg vergleichbar mit der Legoland-Ansiedlung

Plus Die Eröffnung des Legolands 2002 war für Günzburg eine Zäsur. Ähnliches erwartet Oberbürgermeister Gerhard Jauernig mit der Gartenschau 2029.

Die Große Kreisstadt geht den nächsten Schritt zur Durchführung der Landesgartenschau 2029: Sie hat am Dienstag mit der Bayerischen Landesgartenschau GmbH die gemeinnützige Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH gegründet. Die Stadt hält 60 Prozent der Anteile, die Bayerische Landesgartenschau GmbH die restlichen 40 Prozent. Als zentrales Gelände der Gartenschau ist der Bereich des Auwegs vorgesehen mit dem Ziel, die aktuell brachliegenden Flächen zu vitalisieren und die Donau erlebbar zu machen. Dort blickten die Beteiligten auf die Bewerbungsphase zurück und vor allem auf die nächsten Monate und Jahre, die eine Zäsur in der Geschichte Günzburgs bedeuten.

Im Juni 2021 bekundete die Stadt Günzburg ihr Interesse an einer Landesgartenschau - als eine von mehr als 40 Kommunen. Im Juli dieses Jahres hatte ein Bewertungsgremium der Bayerischen Landesgartenschau GmbH die zehn verbliebenen Kommunen besucht, die noch im Rennen für die Landesgartenschauen 2028 bis 2032 waren. Letzte Station war Günzburg - und die Große Kreisstadt hat damals mit ihrem Konzept und ihren engagierten Rednerinnen und Rednern den Fachbeirat überzeugt. Der Fachbeirat aus 20 Vertretern verschiedener Institutionen aus Architektur, Gartenbau, Artenschutz, Umwelt, Wohnen sowie des Freistaats Bayern hatte danach eine Empfehlung ausgesprochen, dass Günzburg die Landesgartenschau 2029 ausrichten darf. "Dann sind wir auch ein Jahr früher dran als Ulm", sagte der Vorsitzende der Bayerischen Landesgartenschau GmbH Gerhard Zäh mit einem Augenzwinkern am Dienstagnachmittag.