Günzburg

vor 17 Min.

Die Lebenshilfe holt Geschwister behinderter Kinder aus dem Schatten

Plus Die Geschwister von Kindern mit Beeinträchtigungen stellen oft die eigenen Bedürfnisse hintan. Ein Projekt der Lebenshilfe in Günzburg will das ändern.

Von Nadine Ballweg

Nicht nur Kinder mit einer Behinderung haben besondere Bedürfnisse – sondern auch ihre Geschwister. Gemeinsam spielen, sich fair streiten, die eigenen Wünsche einbringen: Diese wichtigen Erfahrungen können die Geschwister von Kindern mit Behinderungen oft nur eingeschränkt machen. Viele von ihnen stehen im Schatten und sehnen sich nach Aufmerksamkeit. Vor einem Jahr rief die Lebenshilfe Donau-Iller in Günzburg darum ein Projekt ins Leben, das sich ausschließlich an die kleinen Unterstützer in der Familie richtet.

"Die Kinder wollten oft auch etwas Besonderes machen, aber nicht unbedingt mit der Gruppe der Kinder mit Behinderung unterwegs sein", erzählt Ekaterina Klug, Leiterin der Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe Donau-Iller im Lebenshilfe-Zentrum Günzburg. Vergangenes Jahr ging dann eine Spende ein mit dem Zweck, "den Günzburger Kindern etwas Schönes und Sinnvolles" anzubieten. Das Kuratorium der Lebenshilfe-Stiftung investierte daraufhin die Gelder für vorerst drei Jahre in das Projekt, das sich den Geschwisterkindern widmet.

