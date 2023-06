Die Mittelschule Wasserburg bleibt bestehen

Plus Ein Beschluss beendet die Diskussionen um das Ende der Mittelschule und die Einführung des gebundenen Ganztags. Das Ergebnis trifft in Günzburg auf wenig Euphorie.

Nach langen Diskussionen steht nach der Sitzung des Schulverbands Wasserburg II fest: Die Mittelschule Wasserburg bleibt erhalten. Damit entschieden sich die Entscheidungstragenden des Verbands gegen die Einführung des gebundenen Ganztagsangebots. In der Vergangenheit sprachen sich die Bürgermeisterin von Kötz, Sabine Ertle, und der Bubesheimer Bürgermeister Gerhard Sobczyk bereits gegen das Ruhend-Stellen der Mittelschule aus. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der als Einziger für die Veränderung hin zur Ganztagsgrundschule stimmte, zeigt sich in der Sitzung nicht nur von verpassten Chancen enttäuscht.

Als der Beschluss bereits gefallen war, schilderten die Anwesenden nochmals ihre Standpunkte. "Wir haben dort eine sehr übersichtliche Schule und einen sehr guten Lehrkörper, der sich seinen Aufgaben ausgezeichnet annimmt", sagte Sobczyk. Den größten Streitpunkt habe bei der Standortsuche damals der Weg dargestellt, weshalb man auch den kurzen Schulweg nicht aufgeben wolle.