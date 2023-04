Die Parkplatznot auf dem Günzburger Klinikgelände wird behoben

Plus Die Suche nach einem Parkplatz gestaltet sich nahe der Kreisklinik und dem BKH in Günzburg als schwierig. Nun wird das Parkplatzangebot deutlich aufgestockt.

Das Problem ist seit Jahren bekannt, allerdings gab es aus unterschiedlichen Gründen keine Lösung. Jetzt scheint es so, dass endlich Abhilfe geschaffen und die Parkplatzsuche und -problematik auf dem Klinikgelände in Günzburg gelöst wird.

Insgesamt 159 zusätzliche Parkplätze sollen östlich des bestehenden Hauptparkplatz-Standortes mit seinen knapp 350 Stellplätzen, der gegenüber der Günzburger Kreisklinik liegt, entstehen. Nördlich davon liegt das Gelände des Reit- und Fahrvereins Günzburg. Die neuen Parkplätze sollen über zwei Zufahrten erreicht werden und in vier Stellplatzreihen angeordnet sein. "Auf diesen Antrag haben wir Günzburger lange gewartet", sagte Bürgermeisterin Ruth Niemetz in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.