Günzburg

15:36 Uhr

Die Polizei ermittelt in Günzburg nach einer Unfallflucht

In Günzburg wurde ein geparktes Auto angefahren, die Verursacher flüchteten. Laut Polizei erstattete die Eigentümerin eines grauen Nissan Anzeige wegen Unfallflucht. Die Frau hatte ihren Wagen am Donnerstag um 18.15 Uhr in der Von-Burkhardt-Straße in Günzburg geparkt. Als sie am folgenden Tag um 16.40 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeugs befuhr die Von-Burkhardt-Straße in Richtung An der Herrgottsruh. Dabei touchierte das Fahrzeug augenscheinlich den linken Außenspiegel des geparkten Autos der Anzeigenerstatterin. Dabei wurden der linke Außenspiegel und die Fahrertüre des Nissan beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 750 Euro. Die Unfallverursacher entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Günzburg mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)

