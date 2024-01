Günzburg

"Die Schöpfung" wird verschenkt: Wer hat Platz für ein Sieben-Meter-Kunstwerk?

Plus Weil das Günzburger Pfarrheim St. Martin abgerissen wird, muss auch "Die Schöpfung" von Burga Endhardt-Troendle weichen. Die Schwester der Künstlerin will es verschenken.

Von Sandra Kraus

Ein Bild sucht ein neues Zuhause. Nicht irgendein Bild, sondern das richtig große Kunstwerk, das die in Günzburg aufgewachsene und 2019 in Buttenwiesen-Frauenstetten verstorbene Künstlerin Burga Endhardt-Troendle für den Saal des Pfarrheims St. Martin in Günzburg um das Jahr 1980 angefertigt hat, muss woanders untergebracht werden. Die Zeit drängt, denn nur noch wenige Wochen verbleiben den Verantwortlichen zum Ausräumen. Verkauft ist das marode Gebäude schon, wann es abgerissen wird, weiß man nicht.

Elisabeth Endhardt-Wolfmeier möchte die verbleibende Zeit nutzen und das Kunstwerk ihrer Schwester gerne an einem neuen Ort wissen. Doch die Liste der Absagen ist lang und wird immer länger. Diese Erfahrung bestätigen Kirchenpfleger Albert Reile und Verwaltungsleiter Michael Klotz. Weder die Pfarreiengemeinschaft Günzburg noch die Stadt Günzburg haben Platz. Abgewinkt hätten auch die Verantwortlichen des Forums am Hofgarten und des Heimatmuseums. Ergebnislos blieben Anfragen an den Stadtrat und verschiedene Günzburger Schulen. Selbst eine Anfrage im ganzen Bistum hatte keinen Erfolg. Jetzt setzt Elisabeth Endhardt-Wolfmeier auf die Leserinnen und Leser der Zeitung und ihre Kontakte.

