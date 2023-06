Günzburg

06:00 Uhr

Die Sorgen vor einem neuen Logistikzentrum in Günzburg werden größer

Plus Ein Investor aus Singapur hat im Gewerbepark Deffingen Großes vor. Was das genau ist, weiß aber niemand so richtig. Im Bauausschuss wurde aus Optimismus nun Skepsis.

Von Michael Lindner

Die Rollen sind klar verteilt: Auf der einen Seite steht ein milliardenschwerer Investor aus Singapur, die Frasers Property. Zu dieser globalen Marke gehört Frasers Property Industrial, die Industrie- und Logistikimmobilien im Wert von etwa sechs Milliarden Euro in Australien und Europa besitzt und verwaltet. Auf der anderen Seite steht die Große Kreisstadt Günzburg mit ihren mehr als 21.000 Einwohnern und einem diesjährigen Haushaltsvolumen von mehr als 69 Millionen Euro. Beide Seiten haben seit geraumer Zeit miteinander zu tun, denn der Investor möchte den Gewerbepark Deffingen neu bebauen. Was genau auf dem Gelände des ehemaligen Mengele-Werks V gebaut werden soll, ist unklar, doch vieles deutet auf ein Logistikzentrum hin. Damit scheint sich die Sorge eines Stadtrats zu bestätigen, der seit über einem Jahr darauf hinweist.

"Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir uns eine große Logistikhalle mit dem entsprechenden Lkw-Verkehr holen", warnte Martin Endhardt (GLB/Grüne) bereits im Februar 2022 während einer Stadtratssitzung. Nun, 16 Monate später, wurde der Stadtrat in der Sitzung des Bauausschusses noch deutlicher: "Der Investor ist aus Singapur und ihm sind die Günzburger Interessen scheißegal. Er will die maximale Rendite herausschlagen." Er glaube weiterhin nicht an den Traum von Gewerbenutzung. Und wie sich zeigte, steht er damit nicht mehr alleine da.

