Die SPD Günzburg hat den Generationswechsel eingeläutet

Kontinuität und Erneuerung verkörpert der neue Vorstand des Günzburger Ortsvereins. Emotionale Beiträge und selbstkritische Stimmen bei der Jahreshauptversammlung.

Kontinuität und Erneuerung. So lässt sich das Ergebnis der Vorstandsneuwahlen beim SPD Ortsverein Günzburg im Gasthof Bayer in Reisensburg zusammenfassen. Auf der einen Seite wurde die seit 17 Jahren amtierende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter von den anwesenden Mitgliedern des SPD-Ortsvereins einstimmig in ihrem Amt als SPD-Ortsvereinsvorsitzende bestätigt. Auf der anderen Seite zeigte die ebenfalls einstimmige Wahl des Jungsozialisten Jonas Klingauf zum stellvertretenden Vorsitzenden, ebenso wie das Referat des 23-jährigen Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion, Michael Jahn, dass bei der Günzburger SPD der „notwendige Generationswechsel“ eingeläutet worden ist. Als weiterer stellvertretender Vorsitzender wurde Daniel Szerman in seinem Amt bestätigt. Petra Probst als Kassiererin und Dietlind Wölfel als Schriftführerin wurden jeweils einstimmig wiedergewählt.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Günzburg hat den Generationswechsel vollzogen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Von den elf Vorstandsbeisitzerinnen und -beisitzern kommen mit Eliz Kadinoglu, Maximilian Renz, Paul Körner und Ramona Merk ebenfalls vier aus den Reihen der Jusos. Außerdem wurden noch Werner Gloning, Alfred Liebrecht, Christiane Pütz, Gabriele Ritzler, Elke Warneck, Petra West und Helga Springer-Gloning in den Vorstand gewählt. Als beratende Mitglieder gehören dem Gremium Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, die SPD-Stadträtinnen und -räte sowie Alt-Oberbürgermeister Dr. Rudolf Köppler an. Revisoren sind Elke Kübler und Hans West.

Ergebnis der Günzburger Stadtratswahl war für SPD enttäuschend

In ihrem Rechenschaftsbericht ließ Simone Riemenschneider-Blatter die diesmal wegen der Corona-Pandemie dreijährige statt wie sonst üblich zweijährige Amtsperiode des Vorstandes Revue passieren. Das Ergebnis der Stadtratswahl 2020 sei für die Günzburger SPD enttäuschend gewesen. Der Stimmenrückgang bedeutete den Verlust eines Mandats im Stadtrat. All dies nach einem deutlichen Stimmenzuwachs bei den vorausgegangenen Wahlen. Dafür war der unerwartete Erfolg bei der Bundestagswahl 2021, in die sich der Günzburger SPD-Ortsverein mit viel Engagement eingebracht habe, umso erfreulicher gewesen.

„Die SPD ist kein Selbstzweck, sondern dazu da, das Leben der Menschen zu verbessern“, so die alte und neue SPD-Ortsvereinsvorsitzende. Gemäß diesem Motto werde die Günzburger SPD auch die Arbeit in den nächsten Jahren angehen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig („Ich bin froh, Mitglied dieses SPD-Ortsvereins sein zu dürfen“) ging in einem emotionalen Kurzreferat auf den Krieg in der Ukraine ein. Er informierte die Versammlung, dass die Stadt Günzburg ihren Beitrag leisten werde, wenn es darum gehe, Flüchtlinge aufzunehmen.

Engagierte Jusos mischen sich in Günzburg aktiv ein

Der Stadtratsfraktionsvorsitzende Michael Jahn erläuterte, dass die „doppelte Innenstadtentwicklung“ und die Umsetzung des „Ulmer Modells“ zwei zentrale Ziele der SPD-Stadtratsfraktion seien. „Doppelte Innenstadtentwicklung“ bedeute, Flächenreserven im Bestand baulich sinnvoll zu nutzen, gleichzeitig aber auch urbanes Grün zu entwickeln, zu vernetzen und qualitativ aufzuwerten. Dies steigere die Lebensqualität in der Stadt und sei auch ein kommunaler Beitrag zum Klimaschutz. Und das „Ulmer Modell“ bedeute, dass die Stadt einen Bebauungsplan für ein künftiges Baugebiet erst dann erstellt, wenn sie auch Eigentümerin der betroffenen Flächen ist. So sei es möglich, explodierende Grundstückspreise in den Griff zu bekommen.

Abschließend konnte Jonas Klingauf für die Günzburger Jusos Erfreuliches berichten. In Günzburg habe sich eine engagierte Juso-Gruppe zusammengefunden, die sich aktiv in die Arbeit des SPD-Ortsvereins und in die Kommunalpolitik einbringen werde. Als Beispiel nannte er die Juso-Aktion „Wir wollen eine Strandbar in der Hagenweide“. (AZ)