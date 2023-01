Die Sternsinger sind wieder im Landkreis Günzburg unterwegs

In der Region sind wieder Sternsinger unterwegs. Die acht Sternsinger der Heilig-Geist-Kirche sangen diesmal an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Im Landkreis Günzburg sind wieder Sternsinger unterwegs, auch in Günzburg. Da es für die acht Sternsinger der Heilig-Geist-Kirche zeitlich nicht möglich ist, von Haus zu Haus zu gehen, wurde an sieben Plätzen gesungen. Beginn war um 13 Uhr an der Heilig-Geist-Kirche mit dem Lied “Fröhliche Weihnacht überall”. Es folgten die Lieder “Wollt ihr mit uns die Welt verändern“, danach das Sternsingerlied, dazwischen Sprüche und Erzählungen. Am Schluss das altbekannte Lied “O du fröhliche”, das von den etwa 30 Zuschauern mitgesungen wurde. Viele der Anwesenden fand die Idee, an verschiedenen Plätzen zu singen, großartig. Und schon machten sich die Kinder auf zum nächsten Vortrag: zum Spielplatz an der Josef-Kuhn-Straße.