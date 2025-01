Die Taschen vollgepackt: Ladendieb will 17 Getränkedosen klauen

Sprichwörtlich die Taschen vollgepackt hat sich ein 19-jähriger Ladendieb am Donnerstag um 14 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg. Wie die Polizei mitteilte, fiel der junge Mann einem Mitarbeiter des Ladens auf, weil dieser stark ausgebeulte Jacken- und Hosentaschen hatte. Auf Ansprache durch den Mitarbeiter händigte der 19-Jährige 17 Dosengetränke aus. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei, welche eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen den 19-Jährigen aufnahm. (AZ)

